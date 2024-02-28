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نتنياهو يرد على بايدن بشأن "يوم الإثنين"

28
FEBRUARY
2024
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، إنه قاوم باستمرار الضغوط لإنهاء الحرب على غزة قبل الأوان وأن هذا الموقف يحظى بدعم شعبي أميركي "سيساعدنا على مواصلة الحملة حتى تحقيق النصر الكامل “على حركة حماس.
 
جاء ذلك في بيان وصف بأنه رد على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي حذر فيها من فقدان حكومة اليمين المتشدد في إسرائيل الدعم الدولي.
 
وأشار نتنياهو في البيان إلى استطلاع للرأي العام الأميركي أظهر أن 82 بالمئة من الأميركيين يؤيدون إسرائيل على حماس.
 
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أفادت شبكة "اي بي سي" الإخبارية الأميركية نقلا عن مصدر إسرائيلي رفيع، بأن نتنياهو تفاجأ بتأكيد بايدن بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن والهدنة بين إسرائيل حماس.
 
ونقلت الشبكة الإخبارية الأميركية عن المصدر الإسرائيلي الرفيع قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "فوجئ" بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أعرب فيها عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس "بحلول يوم الاثنين المقبل".
 
وقال بايدن إنه يأمل في وقف إطلاق النار في غزة "بحلول يوم الاثنين المقبل"، وردا على ذلك، أعربت إسرائيل وحماس والوسطاء القطريون عن حذرهم بشأن التقدم نحو التوصل إلى اتفاق.
 
سُئل بايدن أثناء زيارة إلى نيويورك عن الموعد المحتمل لبدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، فأجاب بأن "مستشاري للأمن القومي يقول لي إننا قريبون، نحن قريبون، ولم ننته بعد. وآمل أنه بحلول الاثنين المقبل سيكون هناك وقف لإطلاق النار".
 
وقال بايدن إن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان محذرا من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة.
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