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"المنتقمون الإسرائيليون".. مجموعة غامضة تهدد أعضاء الكنيست

27
FEBRUARY
2024
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الإثنين، أن أعضاء الكنيست وأفراد عائلاتهم تلقوا رسائل تهديد من مجموعة تطلق على نفسها اسم "المنتقمون الإسرائيليون". 
 
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال رئيس الكنيست أمير أوحانا إنه طلب من الشاباك التحقيق في تقارير من عدد من أعضاء الحكومة مفادها أنهم وعائلاتهم تلقوا رسائل تهديد عبر البريد من منظمة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "المنتقمون الإسرائيليون"، حيث تم إبلاغهم بأهم سوف يتعرضون هم وأحبائهم للأذى انتقاما للفشل الذي أدى إلى مذبحة حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.
 
وأضافت الصحيفة أن من بين الذين قيل إنهم تلقوا الرسالة التهديد عضو الكنيست من الليكود تالي غوتليف، شقيقة عضو الكنيست من الليكود موشيه سعادة ووالدة عضو الكنيست من حزب عوتسما يهوديت يتسحاق فاسرلوف.
 
وشاركت غوتليف صورة للرسالة التي زعمت أنها تلقتها عبر البريد، وكتبت على منصة"إكس" أنه "إذا تلقى شخص يساري الرسالة التي تم تسليمها مع بريدي الخاص، فسيكون لديه حارس أمن متمركز على بابهم".
 
ووفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل"، يبدو أن محتويات الرسائل تختلف قليلاً من شخص لآخر، لكنها تحتوي على نفس الرسالة الأساسية، "التهديد بإيذاء أحد أفراد أسرته انتقامًا في 7 أكتوبر".
 
وأضافت الصحيفة، "جاء في نص إحدى الرسائل التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي: "سنحدد مكان أحد أفراد عائلتك الذي سنتمكن من إيذاءه دون أن يتم اكتشاف ذلك".
 
وتابعت: "نعتقد أن اللوم في أحداث 7 أكتوبر يقع إلى حد كبير على عاتق تحالف 6 أكتوبر، الذي لم يتضرر منه أحد تقريبًا على المستوى الشخصي أو العائلي بسبب هذه الحرب. إن الهجوم عليك هو ثمن عادل يدفعه كل عضو كنيست شخصيا".
 
وتزعم المجموعة المجهولة أنها انتقمت ممن أسمتهم "أفراد عائلات الإرهابيين الفلسطينيين" بسبب الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر، لكنها الآن مستعدة لتعزيز خططها في القطاع اليهودي وفق ما ذكرت الصحيفة.
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