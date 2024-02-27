الحوثيون يستهدفون خطوط اتصالات تحت البحر الأحمر

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استهدف الحوثيون خطوط الفايبر كايبل الممتدة تحت البحر الأحمر، حسبما أعلنت سكاي نيوز عربية نقلا عن مصادر أمنية لها.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز عربية، فإن 4 كابلات للاتصالات البحرية بين الجزيرة العربية وإفريقيا تعرضت للضرر، مؤكدة على أن استهداف الكابلات سيؤثر على الاتصالات بين أوروبا وآسيا.

وتابعت المصادر الأمنية، أن التقييم الأولي يشير إلى أن الأضرار اللاحقة بالكابلات كبيرة جدا لكن ليست خطيرة، موضحة أن خطوط الفايبر المستهدفة تربط بين الجزيرة العربية وإفريقيا، إضافة إلى أن إصلاح الخطوط المتضررة قد يستغرق ما يصل إلى 8 أسابيع.