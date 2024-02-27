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مركبة الفضاء اليابانية تنجو بشكل غير متوقع من ليلة قمرية.. وهذه التفاصيل!

27
FEBRUARY
2024
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قالت وكالة الفضاء اليابانية اليوم الاثنين إن مركبة الهبوط على سطح القمر "سليم" نجت بشكل غير متوقع من ليلة قمرية متجمدة وأعادت الاتصال بالأرض، وذلك بعد أكثر من شهر من قيام المركبة بهبوط تاريخي "دقيق" على سطح القمر.

هبطت مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر (سليم) على سطح القمر الشهر الفائت، مما جعل اليابان خامس دولة تنجح مركبة تابعة لها في الهبوط على سطح القمر. وحذت شركة أوديسيوس التابعة لشركة انتيوتيف ماشينز ومقرها الولايات المتحدة حذوها الأسبوع الفائت، حيث تتسابق الدول والشركات للوصول إلى القمر بحثا عن الموارد ومدى ملائمته لسكن الإنسان.

وبعد وقت قصير من هبوطها على بعد 55 مترا من هدفها جنوبي خط الاستواء القمري مباشرة، نفدت طاقة المركبة لأنها انقلب وأصبحت ألواحها الشمسية في زاوية خاطئة.

واستعادت الألواح الشمسية طاقتها بعد أكثر من أسبوع بفضل حدوث تغير في اتجاه ضوء الشمس. وكانت وكالة الفضاء اليابانية قد قالت في وقت سابق إن المركبة ليست مصممة للبقاء في ليلة قمرية.

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