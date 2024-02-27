الجيش الأميركي يعلن تدمير 3 زوارق وصاروخي كروز وطائرة مسيرة للحوثيين

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الشرق الأوسط السعودية: أفادت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها دمرت ثلاثة زوارق مسيرة وصاروخي كروز وطائرة مسيرة للحوثيين، أمس الاثنين.

وأضافت القيادة على منصة «إكس» أن الزوارق والصاروخين تم تجهيزهم للإطلاق نحو البحر الأحمر، فيما كانت الطائرة المسيرة فوق البحر الأحمر بالفعل.

وقال بيان القيادة «رصدت قوات القيادة المركزية الزوارق الثلاثة والصاروخين في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، كما رصدت الطائرة المسيرة في سماء البحر الأحمر وخلصت إلى أنهم يشكلون تهديداً وشيكاً على السفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة».