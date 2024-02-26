living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوركينا فاسو: عشرات القتلى في هجومين منفصلين استهدفا كنيسة ومسجد

26
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قتل 15 شخصاً في هجوم على كنيسة خلال قدّاس ببوركينا فاسو، أمس الأحد، نفّذه مسلحون مجهولون في قرية شمالي البلاد، بحسب بيان  كنيسة "دوريان" الكاثوليكية.

وأفاد البيان أنّ الهجوم استهدف كنيسة في قرية إيساكاني، شمالي البلاد، خلال قدّاس الأحد، ونفّذه مسلحون مجهولون، مضيفاً أنّ الهجوم أسفر عن مقتل 15 شخصاً، وإصابة إثنين آخرين.

وبعد الهجوم على الكنيسة، أعلنت وسائل إعلامٍ أفريقية، وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع عددٍ من القتلى في هجومٍ على مسجد في بوركينا فاسو. 

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم، الليلة الماضية، في هجومٍ وصفه ناشطون بالـ"كبير"، استهدف مسجداً في ناتيابواني في شرقي بوركينا فاسو، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء أفريقية نقلاً عن مصدرٍ أمني أكّد أنّ "مسلحين هاجموا مسجداً في ناتيابواني".

 

وتستهدف جماعات إرهابية شمالي وشرقي بوركينا فاسو، منذ عام 2015، ما أسفر عن مقتل مئات ونزوح قرابة مليوني شخص، لم يعد منهم إلى منازلهم سوى 120 ألف، بحسب بيانات حكومية.

ووفقاً لمصادر رسمية، فإنّ إجمالي المساحة التي سيطرت عليها الحكومة في البلاد نتيجة جهودها الأمنية المكثّفة في عام 2023، بلغ 65%.

وفي سياقٍ متصل، تجدر الإشارة، أنّ الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر أعلنت في 28 كانون الثاني/يناير الماضي، أنها قررت سحب بلدانها، بمفعول فوري، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، التي تضم 15 عضواً، وفق ما أعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك.

وجاء القرار في وقتٍ تحاول فيه "إيكواس" الضغط على السلطات العسكرية في الدول الثلاث، وفرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة إزاء المجلس العسكري في النيجر.

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   