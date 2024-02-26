زاخاروفا تسخر من كاميرون: "الأعمال المشبوهة هواية بريطانيا المفضلة"

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سخرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووصفت محاولة إثبات "خطأ موسكو" ضربا من "الأعمال المشبوهة" Monkey Business التي تهواها بريطانيا.



جاء ذلك وفقا لما نشرته زاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت أن هواية البيروقراطية البريطانية المفضلة هي "لعب دور الأحمق"، ردا على كلام وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حول "ضرورة إثبات خطأ موسكو".



ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى كلمات كاميرون التي قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أنه لا يزال قادرا على الانتصار، ومهمة الغرب هي إثبات خطئه، وكتبت: "من المؤسف أنه لم يعترف بأن مهمة (الناتو) المتمثلة في (الهزيمة الاستراتيجية لروسيا) قد فشلت. أما بالنسبة للرغبة في (إثبات ما لا يمكن إثباته)، فإن هذا يندرج تحت بند الأعمال المشبوهة Monkey Business الهواية المفضلة للبيروقراطية الإنجليزية".



المصدر: تليغرام