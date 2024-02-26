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وفاة زونغ تشينغهو أحد أغنى رجال الأعمال الصينيين.. كان ينام تحت جسر

26
FEBRUARY
2024
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توفي الأحد عن 79 عاماً رجل الأعمال زونغ تشينغهو الذي كان في العام 2010 أغنى رجل في الصين، على ما أفادت شركته.
 
وتشينغهو هو مؤسس مجموعة "واهاها" المتخصصة في المياه المعبأة والمشروبات الغازية والشاي وغيرها من المنتجات.
 
الصين تستحوذ على ربع مبيعات السيارات في مصر خلال 2023
 
وأوضحت الشركة في منشور عبر منصة "ويبو" أن تشينغهو توفي الأحد بعدما "أثبت العلاج الذي كان يتلقاه لأحد الأمراض أنه غير فعّال".
 
وكانت وسائل إعلام رسمية ذكرت هذا الأسبوع أنّ رجل الأعمال نُقل إلى المستشفى من دون أن تذكر تفاصيل عن مرضه.
 
ودخل زونغ تشينغهو عالم الأعمال في سن الأربعين وبدأ يبيع المشروبات الغازية للأطفال. وعانى في مرحلة معينة من ضائقة مالية أجبرته على النوم تحت جسر في بكين لعجزه عن تحمل تكاليف الإقامة في فندق، بحسب وسائل إعلام.
 
أسس سنة 1987 شركة "واهاها" التي أصبحت مجموعة عملاقة للمواد الغذائية وبدأت تُباع مشروباتها في متاجر وأكشاك في مختلف أنحاء الصين.
 
وأصبح تشينغهو في العام 2010 أغنى رجل في الصين مع ثروة تقدّر بنحو 8 مليارات دولار، بحسب مجلة "فوربس".
 
واحتلّ في السنة الفائتة المرتبة 53 في قائمة أبرز الأثرياء الصينيين مع ثروة قدرها 5.9 مليار دولار، وفق المصدر نفسه.
 
وخلال السنوات الأخيرة، نوّعت شركة "واهاها" التي يعني اسمها "طفل يضحك" بالصينية، منتجاتها وباتت تصنّع حليب الأطفال والملابس.
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