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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، في تعليقها على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول الخسائر المزعومة للقوات المسلحة الأوكرانية بـ31 ألف شخص، بأن كل مواطن في أوكرانيا يعلم أنه يكذب.

وأوضحت زاخاروفا، بالقول: "في السابق، لم يعتبر زيلينسكي سكان دونباس الناطقين بالروسية كبشر، والآن توقف عن اعتبار سكان الأجزاء المتبقية من أوكرانيا كبشر".

وأضافت زاخاروفا: "بالنسبة له، فإن مواطني أوكرانيا ليسوا بشرا، بل وحدات لا يزال بإمكانه الحصول على أموال غربية مقابلهم".