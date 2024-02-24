العثور على جثة عاشرة في حريق مبنى فالنسيا الاسبانية

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عثرت فرق الإنقاذ الإسبانية، السبت، على جثة عاشرة في مبنى سكني دمره حريق اندلع قبل يومين في مدينة فالنسيا الساحلية بشرق البلاد.



وقالت السلطات الإقليمية في فالنسيا: “هذا الصباح.. تم العثور على جثة جديدة”، مضيفة أن “عدد الجثث التي عثر عليها داخل المبنى ارتفع إلى 10”.



واندلع الحريق في البرج بعد ظهر الخميس وانتشر بسرعة عبر المبنى الشاهق المؤلف من 14 طابقا والذي يضم 138 شقة.



وعولج 15 شخصا من إصابات متفاوتة، بينهم طفل في السابعة من عمره وسبعة من عناصر الإطفاء، لكن حياتهم لم تكن في خطر.



وبحسب فاوستينو يانغواس، من فرقة الإطفاء في فالنسيا، ينبغي فحص مواد الكسوة المستخدمة في واجهة المبنى.



وأضاف أن ذلك “كان من العوامل التي ساهمت كثيرا” في انتشار النيران بصورة سريعة، وكذلك الرياح القوية التي بلغت سرعتها 60 كيلومترا (40 ميلا) في الساعة وقت اندلاع الحريق.



