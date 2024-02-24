أول رد من الرئيس البرازيلي منذ الجدل الذي أثاره تشبيهه الهجوم الإسرائيلي على غزة بالمحرقة...كرر فيه مصطلح "الإبادة الجماعية"

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منذ الجدل الذي أثاره تشبيهه الهجوم الإسرائيلي على غزة بالمحرقة رد الرئيس البرازيلي لويس دا سيلفا بالقول: "ما تفعله دولة إسرائيل ليس حربا، إنها إبادة جماعية لأنها تقتل نساء وأطفالا". وكانت إسرائيل أعلنت الاثنين أن لولا "شخص غير مرغوب فيه" بعد إدلائه بتصريحات مماثلة.



وقد تمسك لولا بموقفه، مشدداً مراراً على مصطلح "الإبادة الجماعية". وقال "هذه إبادة جماعية. ثمة آلاف من الأطفال القتلى وآلاف من المفقودين. ليس الجنود هم الذين يموتون، بل نساء وأطفال في المستشفى. إذا لم تكُن هذه إبادة جماعية، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعيّة"