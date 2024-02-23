بوتين يرد على سب بايدن له.. ماذا قال؟

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عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، عن اعتقاده أن الرئيس الأميركي جو بايدن وصفه "بالمجنون" بسبب تصريحاته الأسبوع الماضي، التي قال فيها إنه يفضل بايدن رئيسا للولايات المتحدة مقارنة بدونالد ترامب.

وأضاف بوتين أن تصريح بايدن "يفسر سبب تفضيل الكرملين له رئيسا للولايات المتحدة في المستقبل".

وقال بوتين للتلفزيون الرسمي: "إننا مستعدون للعمل مع أي رئيس. لكنني أعتقد أن بايدن هو الرئيس المفضل أكثر بالنسبة لروسيا، واستنادا إلى ما قاله للتو فأنا على حق تماما".

وردا على سؤال من أحد المراسلين عما إذا كانت تصريحات بايدن"وقحة"، أجاب بوتين: "نعم".

وأضاف الرئيس الروسي: "سألتموني أيهما الأفضل بالنسبة لنا. قلتها حينها وما زلت أعتقد أن بوسعي تكرارها: إنه بايدن".

واعتبر الكرملين في وقت سابق من الخميس أن التصريح الذي أدلى به بايدن خلال حفل لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو، الأربعاء، يحط من قدر الولايات المتحدة.