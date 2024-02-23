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بغداد تكشف وجود حراك لزيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وسوريا

23
FEBRUARY
2024
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روسيا اليوم: أعلن وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، عن مخرجات الدورة 12 للجنة العراقية-السورية، مؤكدا وجود حراك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

 

وكشف الغريري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع": أن "اللجنة العراقية-السورية عقدت على مدار اليومين الماضيين الدورة 12 في بغداد للتأكيد على خلق علاقات متوازية أساسها التنمية المستدامة والمصالح المشتركة".

 

وقال إن "اللجنة خرجت بمذكرات تخص الإعمار والإسكان وكذلك الرعاية الاجتماعية، فضلا عن مذكرات تفاهم في ما يخص التقييس والسيطرة النوعية وشهادات المطابقة".

 

وأشار إلى: "تشكيل لجان فنية بين العراق وسوريا بمجال الصحة والتعليم العالي، بالإضافة إلى التجارة الخارجية" لافتا إلى "وضع خطط وتفاهمات لتحقيق الطموح بشأن التبادل التجاري بين دمشق وبغداد، كما كان في السابق وبمستوى يليق بالبلدين".

 

وتابع أن "السوق العراقية تفضل البضاعة والصناعة السورية حيث كان لها ثقل كبير آنذاك في السوق العراقية".

 

وأكد وزير التجارة أن "العمل جار لتذليل المعوقات والعقبات أمام زيادة التبادل التجاري بين البلدين".

روسيا اليوم
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