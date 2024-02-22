تفاصيل رسائل أبكت الملك تشارلز.. وسوناك "الجميع يدعمونك"

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خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء، وبعد أيام من إعلان إصابته بالمرض الخبيث، أكد العاهل البريطاني الملك تشارلز، على أن رسائل الدعم التي تلقاها بعد تشخيص مرضه "أبكته".

رسائل أبكته!

وقال الملك تشارلز خلال لقائه الأسبوعي مع رئيس الحكومة، إنه تلقى الكثير من الرسائل والبطاقات الرائعة، لافتاً إلى أن تلك الرسائل دفعته إلى البكاء في معظم الأحيان".

ورد سوناك "الجميع يدعمونك.. من الرائع رؤيتك بمظهر جيد جدا". فأجاب تشارلز مازحا: "إنه خداع بصري".

أتى ذلك في وقت يعقد فيه الملك لقاء أسبوعيا مغلقا مع رئيس الوزراء، ولكن يسمح للكاميرات أحيانا بتصوير بداية اللقاء.

أما اجتماع الأربعاء، فهو أول لقاء رسمي مباشر يعقده الملك مع سوناك منذ الكشف عن إصابته بالمرض.

سرطان الملك تشارلز يلقى بظلاله على العائلة الملكية بأسرها

سيواصل مهامه

يشار إلى أن قصر بكنغهام كان أعلن في وقت سابق من فبراير/شباط الحالي، تشخيص إصابة الملك تشارلز البالغ من العمر 75 عاما، بنوع من السرطان.

وتقلد الملك عرش البلاد منذ أقل من 18 شهرا عقب وفاة والدته، الملكة إليزابيث.

وذكر القصر أن الملك سيواصل القيام بالمهام الرسمية والورقية أثناء خضوعه للعلاج من السرطان.