واشنطن تعلن قصف أهداف للحوثيين في اليمن

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الشرق الأوسط السعودية: أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم (الخميس)، عن قصف أهداف للحوثيين في اليمن خلال الساعات الماضية.

وجاء في بيان للقيادة المركزية: «شنت قوات القيادة المركزية الأميركية أربع ضربات للدفاع عن النفس ضد سبعة صواريخ كروز حوثية متحركة مضادة للسفن وقاذفة صواريخ باليستية متنقلة مضادة للسفن كانت جاهزة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر».

وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الإطار الزمني، أسقطت قوات القيادة المركزية الأميركية نظام طائرات مسيرة هجوميا أحادي الاتجاه دفاعاً عن النف».

وتابع: «حددت قوات القيادة المركزية الأميركية الصواريخ ومنصات الإطلاق والطائرات المسيرة التي مصدرها المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تشكل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطق».

وأوضح: «وفي وقت لاحق، قامت قوات القيادة المركزية الأميركية بضرب وتدمير الصواريخ ومنصات الإطلاق والطائرات المسيرة دفاعاً عن النفس»، مشيراً إلى أن «هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً وأمناً للبحرية الأميركية والسفن التجارية».