قتيل وجرحى بصفوف الجيش الإسرائيلي!

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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة".





وقال: "إن الجنود المصابين هم من كتيبة 932 التابعة للواء "ناحال".

وكان الجيش الإسرائيلي أقرّ أمس الثلاثاء بإصابة 46 عسكريا خلال 24 ساعة، مما يرفع عدد مصابيه منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 3 آلاف.

في المقابل، قالت كتائب عزالدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها اشتبكت مع الجيش الاسرائيلي وأجهزت على جندي من مسافة صفر، واستهدفت دبابتين من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

من جهتها، قالت كتائب سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع جنود إسرائيليين في الزيتون، وتؤكد إسقاطها قتلى وجرحى.

ويأتي الإعلان عن الحصيلة الجديدة لخسائر الاحتلال في وقت قال فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي "نحن نقاتل منذ 4 أشهر، والطريق أمامنا لا تزال طويلة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل جندي في معارك أول أمس الأحد جنوب قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد العسكريين القتلى منذ طوفان الأقصى والحرب على غزة في 7 تشرين الأول 2023 إلى 576 ضابطا وجنديا، بينهم 243 قتيلا منذ بدء العملية البرية في 27 تشرين الأول الماضي.