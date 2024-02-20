living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليلة العمر تنتهي في قسم الشرطة.. والمتهمان عروسان تركيان

20
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحوّلت ليلة من العمر في صالة أفراحٍ بولاية تكيرداغ التركية الواقعة شمال غربي البلاد إلى ساحة معركة بعد نشوب شجارٍ بين أقرباء العروسين، في حادثة باتت حديث وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا منذ ليلة أمس لاسيما وأن الشجار تطوّر بين الطرفين حتى تدخّلت الشرطة، وفق ما أفادت وسائل إعلامٍ محلّية.
 
وذكرت مواقع تركية أن أسباب الشجار بين أقرباء العروسين تعود لوجود خلافٍ بين العريس وعروسه تدخّل فيه أقرباء كليهما، حيث تبادلا الشتائم قبل أن يتحوّل العراك بالكلام إلى صدامٍ بالأيدي والكراسي وهو ما تسبب بإلغاء الحفل مع وصول الشرطة إلى صالة الأفراح، حيث كان يقام حفل الزفاف مساء الأحد.
 
وبحسب المواقع التركية، فقد أصيب عدد من أقرباء العروس بجروح، لكن واحداً منهم فقط تمّ نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
وكان حفل الزفاف يقام داخل صالة مغلقة في شارع روزنلر في حيّ شيخ سنان في منطقة تشورلو في ولاية تكيرداغ.
 
وتمّ نقل العريس وعروسه إلى مركزٍ للشرطة للإدلاء بشهادتهما حول الشجار الذي شهده حفل زفافهما وقد تمّ إطلاق سراحهما لاحقاً على الفور.
 
وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، صور سيارات الإسعاف والشرطة التي وصلت إلى صالة الأفراح، وعلّق بعضها عليهم ساخراً: "أول زواج في البلاد يبدأ بسيارة إسعاف وشرطة".
 
كما تداول آخرون صوراً أخرى لأقرباء العروسين أثناء الشجار وكتبوا عليها: "هكذا يباركون زواج قريبيهما".
 
ولم يدلِ العريس وعروسه بأي تصريحات لوسائل الإعلام حتى الآن. كما لم يعرف فيما لو أنهما دخلا القفص الذهبي بالفعل.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   