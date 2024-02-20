ليلة العمر تنتهي في قسم الشرطة.. والمتهمان عروسان تركيان

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تحوّلت ليلة من العمر في صالة أفراحٍ بولاية تكيرداغ التركية الواقعة شمال غربي البلاد إلى ساحة معركة بعد نشوب شجارٍ بين أقرباء العروسين، في حادثة باتت حديث وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا منذ ليلة أمس لاسيما وأن الشجار تطوّر بين الطرفين حتى تدخّلت الشرطة، وفق ما أفادت وسائل إعلامٍ محلّية.

وذكرت مواقع تركية أن أسباب الشجار بين أقرباء العروسين تعود لوجود خلافٍ بين العريس وعروسه تدخّل فيه أقرباء كليهما، حيث تبادلا الشتائم قبل أن يتحوّل العراك بالكلام إلى صدامٍ بالأيدي والكراسي وهو ما تسبب بإلغاء الحفل مع وصول الشرطة إلى صالة الأفراح، حيث كان يقام حفل الزفاف مساء الأحد.

وبحسب المواقع التركية، فقد أصيب عدد من أقرباء العروس بجروح، لكن واحداً منهم فقط تمّ نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان حفل الزفاف يقام داخل صالة مغلقة في شارع روزنلر في حيّ شيخ سنان في منطقة تشورلو في ولاية تكيرداغ.

وتمّ نقل العريس وعروسه إلى مركزٍ للشرطة للإدلاء بشهادتهما حول الشجار الذي شهده حفل زفافهما وقد تمّ إطلاق سراحهما لاحقاً على الفور.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، صور سيارات الإسعاف والشرطة التي وصلت إلى صالة الأفراح، وعلّق بعضها عليهم ساخراً: "أول زواج في البلاد يبدأ بسيارة إسعاف وشرطة".

كما تداول آخرون صوراً أخرى لأقرباء العروسين أثناء الشجار وكتبوا عليها: "هكذا يباركون زواج قريبيهما".

ولم يدلِ العريس وعروسه بأي تصريحات لوسائل الإعلام حتى الآن. كما لم يعرف فيما لو أنهما دخلا القفص الذهبي بالفعل.