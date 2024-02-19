أوكرانيا: الجيش الروسي يشنّ هجوماً على الجبهة الجنوبية

A + A -

أعلن الجيش الأوكراني الاثنين، إطلاق “نيران كثيفة” من قبل القوات الروسية قرب مدينة روبوتيني الواقعة في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، والتي استُعيدت خلال الهجوم المضاد الذي شنّته كييف في الصيف.



وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني في هذه المنطقة دميترو ليخوفي، إنّ “العدو نفّذ عشر محاولات فاشلة على مواقع تابعة لقوات الدفاع (الأوكرانية) في منطقة روبوتيني”، مضيفاً أنّ “الوضع هناك متغيّر، العدو يُطلق نيراناً كثيفاً”.



وأشار إلى أنّ الجيش الأوكراني صدّ هجمات نُفّذت “بعدد كبير من المركبات المدرّعة”، لكنّهم يهاجمون الآن “بمجموعات هجومية صغيرة بالإضافة إلى مركبات مدرّعة وطيران يعمل بنشاط”.



من ناحيتها، أفادت قناة “ديبستايت” المقرّبة من الجيش الأوكراني، عبر تطبيق “تلغرام، بأنّ القوات الروسية تمكّنت من اختراق الدفاعات الأوكرانية في فيربوفي، الواقعة على بعد عدّة كيلومترات شرق روبوتيني.



