الصحة العالمية: تفشي وباء "إكس" أصبح مسألة وقت!

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حذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من وباء جديد محتمل، مؤكدا أنه "تفشيه أصبح مجرد مسألة وقت".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن غيبريسوس، قوله أمام الحاضرين في القمة العالمية للحكومات في دبي، بأن "السؤال بشان المرض "إكس" ليس ما إذا كان سيضرب العالم، بل متى سيحدث ذلك، في إشارة إلى أن الوباء قادم لا محالة".

يشار إلى أن المرض "إكس" لم ينتشر بعد، لكن منظمة الصحة العالمية تطلق عليه هذه التسمية للإشارة إلى بعض الحالات المعدية غير المعروفة حاليا، التي قد تكون قادرة على التسبب في وباء أو جائحة في حال انتشارها في بلاد عدة، مع توقعات بأن يكون أكثر فتكا بـ20 مرة من "كوفيد".