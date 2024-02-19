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هيلي تهاجم ترامب لصمته عن وفاة المعارض الروسي نافالني

19
FEBRUARY
2024
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هاجمت نيكي هيلي، المنافسة الوحيدة المتبقية لدونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، الأحد، الرئيس السابق لالتزامه الصمت بشأن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني وتصريحاته العدائية تجاه حلف شمال الأطلسي.
 
وقالت هيلي لقناة "أيه بي سي" الاخبارية الاميركية "حقيقة أنه لا يقول أي شيء عن نافالني، فذلك إما لأنه يقف إلى جانب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ويعتقد أنه من الجيد أن يقتل معارضيه السياسيين، وإما أنه ببساطة لا يعتقد أن الأمر قضية مهمة".
 
وأثارت وفاة أليكسي نافالني في سجنه في المنطقة القطبية الشمالية والتي أعلنت الجمعة وظل الكرملين متكتماً حول ملابساتها، موجة من الغضب في الدول الغربية، وحمّل الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي المسؤولية.
 
لكن الجمهوري ترامب، سلف الديموقراطي بايدن، والذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض، لزم الصمت هذا الأسبوع حيال وفاة نافالني أو روسيا أو حتى عن بوتين.
 
كذلك، انتقدت هيلي، السفيرة الأميركية السابقة في الأمم المتحدة إبان عهد ترامب (2017-2021) والحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبية حيث من المقرر إجراء الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 24 فبراير، التصريحات "الصادمة" التي أدلى بها منافسها نهاية الأسبوع الماضي ضد آليات التضامن بين أعضاء حلف شمال الأطلسي في مواجهة موسكو.
 
واعتبرت المرشحة الجمهورية أن "كل ما فعله حينها كان لتعزيز (موقع) بوتين".
 
وقالت هيلي "لنذكر الشعب الأميركي بأن بوتين قال إنه بمجرد الاستيلاء على أوكرانيا، ستلحق بها بولندا ودول البلطيق (...) وهي دول في حلف شمال الأطلسي، ويضع ذلك الولايات المتحدة فوراً في حالة حرب".
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