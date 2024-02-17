بلينكن: الولايات المتحدة لن تدعم عملية عسكرية في رفح بدون ضمانات أمنية للنازحين

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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لرئيس العدو الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، أن الولايات المتحدة لن تدعم أي عملية عسكرية برية في رفح دون خطة تضمن سلامة أكثر من مليون نازح هناك، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

وقالت الخارجية الأميركية في بيان اليوم السبت، إن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ في ميونيخ على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وأكد الوزير بلينكن مجددا أن "الولايات المتحدة لا يمكنها دعم عملية عسكرية برية في رفح دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة أكثر من مليون شخص لجأوا هناك".