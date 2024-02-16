وأضاف: "المحادثات بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين مستمرة وما زلت آمل نجاحها".

وذكر الرئيس الأميركي، لدى سؤاله عن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح: "آمل في الأثناء بألا ينفّذ الإسرائيليون عملية برية كبيرة".

وتقول إسرائيل إن هدفها هو تدمير حماس بعد أن قاد مسلحو الحركة هجوم السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن مقتل أكثر من 28700 شخص، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية، وأدى إلى تدمير جزء كبير من القطاع وتشريد معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.