بمسيّرة.. ما حقيقة " إغتيال" شقيق الرئيس السوري ؟!

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نفى مصدر خاص لـ "RT" المعلومات المتداولة حول مقتل شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، اللواء ماهر الأسد.



وقال المصدر: "نشر الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين عبر موقع إكس خبر عن استشهاد سيادة اللواء ماهر الأسد في قصف لمسيرة على ريف دمشق وانتشر الخبر على صفحات التواصل كالنار في الهشيم".



وأضاف المصدر: "الخبر كاذب، وسيادة اللواء على رأس عمله وهو بألف خير ولله الحمد".





وأفاد مراسل RT فجر يوم السبت الماضي بدوي انفجارات سمع في محيط العاصمة السورية دمشق.



وأضاف المراسل أن المعلومات الأولية تفيد بأن ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة الديماس بريف دمشق الغربي بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.