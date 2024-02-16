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قال دونالد ترامب الابن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفضل رئاسة جو بايدن للولايات المتحدة لسهولة التحكم به، والعزف عليه كالكمان.

وفي تعليقه على تصريح بوتين الذي وصف فيه بايدن بأنه "سياسي أكثر خبرة ويمكن التنبؤ بمواقفه" كتب ترامب الابن على منصة "إكس": "قال بوتين الجزء السري بصوت عال... هو يفضل بايدن على ترامب لأنه أكثر قابلية للتنبؤ بمواقفه أو بعبارة أخرى، لأنه يستطيع العزف عليه كالعزف على الكمان".

ووصف الرئيس بوتين نظيره الأمريكي بايدن مؤخرا بأنه "سياسي أكثر خبرة ويمكن التنبؤ بمواقفه".

وردا على سؤال صحفي حول من الأفضل بالنسبة إلى روسيا بايدن أم ترامب، أجاب بوتين: "بايدن"، مؤكدا أن روسيا تحترم خيار الشعب الأمريكي أيا كان.