كان "متوترا جدا".. تفاصيل مكالمة بايدن ونتنياهو حول غزة

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كشفت مصادر في البيت الأبيض لـ"سكاي نيوز عربية" تفاصيل تتعلق بالاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس.

وقالت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية" إن بايدن أجرى اتصالا بنتنياهو، كان "متوترا جدا".

وأضافت المصادر أن بايدن حمّل خلال الاتصال نتنياهو مسؤولية إدخال المنطقة في "فوضى" على حد تعبيره.

ووفق المصادر فإن الخلاف بين الطرفين كان حول الوقف المؤقت لإطلاق النار، وموقف نتنياهو من تسهيل صفقة تبادل الرهائن.

وكان موقع "أكسيوس" قد أكد الاتصال بين بايدن ونتنياهو، وأشار إلى أن المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة.

بيان البيت الأبيض حول المكالمة

أفاد البيت الأبيض بأن بايدن أثار مسألة الوضع في رفح عندما تحدث مع نتنياهو الخميس.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن كرر وجهة نظره بأن العملية العسكرية لا ينبغي أن تستمر دون خطة جيدة وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة ودعم المدنيين في رفح.

كذلك لفت البيت الأبيض إلى أن "بايدن أكد التزامه ببذل قصارى جهده لدعم إطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن".

وعلّق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، على إمكانية التوصل إلى اتفاق يتعلق بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس".

وقال بلينكن، إن التوصل إلى اتفاق يتعلق بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس ما زال ممكنا، لكن هناك قضايا "صعبة جدا" لا يزال يتعين حسمها.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق لإحلال هدنة قبل بدء شهر رمضان في 10 مارس تقريبا، قال بلينكن إن رد حركة حماس السابق على اتفاق محتمل تضمن بعض "الأمور غير القابلة للتنفيذ بوضوح" لكنه أشار إلى إمكانية العمل على التوصل لاتفاق.