خطة سلام لإقامة دولة فلسطينية...محور انتقادات اليمين المتطرف في "اسرائيل"

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انتقد وزيران اسرائيليان من اليمين المتطرف الخميس خطة للسلام أوردتها وسائل إعلام، تعمل عليها الولايات مع حلفائها العرب من اجل هدنة في غزة تؤسس لقيام دولة فلسطينية.



وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومجموعة صغيرة من الدول العربية تعمل على وضع خطة شاملة للسلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين.



وذكر التقرير أن الاتفاق يتضمن جدولا زمنيا محددا لإقامة دولة فلسطينية. وقال التقرير نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومسؤولين عرب لم يذكر اسماءهم "إن وقف إطلاق النار المبدئي،المتوقع أن يستمر ستة أسابيع على الأقل، سيوفر الوقت لإعلان الخطة وتجنيد دعم إضافي واتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة".