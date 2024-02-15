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قتيل وجرحى في إطلاق نار باحتفال الفوز بالسوبر بول في أميركا

15
FEBRUARY
2024
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قتل شخص وأصيب تسعة آخرون على الأقل في إطلاق نار خلال تجمع حاشد الأربعاء للاحتفال بفوز فريق كانساس سيتي تشيفز بلقب دوري كرة القدم الأميركية، وفق ما أفادت إدارة الإطفاء بالمدينة الواقعة في ولاية ميزوري.
 
وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة وخمسة آخرون في حالة خطيرة.
 
ووفق شرطة مدينة كانساس، فقد وقع إطلاق النار قرب موقف سيارات وتم توقيف شخصين.
 
وأضافت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس "أُطلقت أعيرة نارية غربي محطة يونيون بالقرب من موقف السيارات وأصيب عدة أشخاص. احتجزنا مسلحين اثنين لإجراء مزيد من التحقيقات".
 
وأظهرت لقطات فيديو مشهدا فوضويا خارج محطة القطار حيث اقتحم ضباط الشرطة المبنى بينما تفرق الحاضرون الذين جاءوا للاحتفال بالفوز بالسوبر بول بحثا عن سواتر يحتمون بها.
 
وتدفع الولايات المتحدة ثمنا باهظا جدا لانتشار الأسلحة النارية على أراضيها وسهولة حصول الأميركيين عليها.
 
ويفوق عدد الأسلحة الفردية عدد السكان، إذ يمتلك شخص بالغ من كل ثلاثة سلاحا واحدا على الأقل ويعيش شخص بالغ تقريبا من كل شخصين في منزل يوجد به سلاح.
 
ولقي نحو 49 ألف شخص حتفهم بالرصاص عام 2021 في الولايات المتحدة، مقارنة بـ45 ألف شخص عام 2020، الذي كان أصلا عاما قياسيا. 
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