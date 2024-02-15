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تحذير من "تهديد خطير للأمن القومي" الأميركي.. ما التفاصيل؟

15
FEBRUARY
2024
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قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي، في بيان الأربعاء، إن اللجنة أتاحت لجميع أعضاء الكونغرس الحصول على معلومات بشأن "تهديد خطير للأمن القومي" لم يحدده.
 
وأضاف النائب مايك تيرنر: "أطالب الرئيس (جو) بايدن برفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفاؤنا من مناقشة علنا الإجراءات اللازمة للاستجابة لهذا التهديد".
 
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، الأربعاء، أن المعلومات الاستخباراتية المعنية تتعلق بروسيا.
 
في الوقت ذاته، أكد عضو اللجنة النائب جيم هايمز أن الأمر ليس ملحا للغاية وأنه لا ينبغي للأميركيين أن "يشعروا بالذعر". 
 
وأضاف: "لكن هذا أمر تحتاج الإدارة الأميركية إلى معالجته على المدى المتوسط إلى الطويل".
 
كما قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، للصحفيين: "لقد رأيت بيان تيرنر حول هذه القضية وأريد أن أؤكد للشعب الأميركي أنه ليست هناك حاجة لإثارة القلق العام".
 
وتابع: "سنعمل معا لمعالجة هذه المسألة كما نفعل مع كل الأمور الحساسة التي يتم تصنيفها".
 
وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إنه "فوجئ" بمحاولة تيرنر الكشف عن هذه المعلومات.
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