living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور.. زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ جديد

15
FEBRUARY
2024
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف يوم الأربعاء على تجربة لاختبار صاروخ أرض-بحر جديد.
 
ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن كوريا الجنوبية تنتهك سيادة كوريا الشمالية بإصرارها على "خط الحد الشمالي"، وهو خط ترسيم الحدود البحرية بين الكوريتين.
 
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت، يوم الأربعاء، عدة صواريخ كروز نحو البحر ضمن خامس اختبار لمثل هذه الصواريخ منذ يناير الماضي، في تكثيف لاستعراض هذه الأسلحة وتصعيد للتوترات في المنطقة.
 
وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الجيشين الكوري الجنوبي والأميركي يعكفان على تحليل عمليات الإطلاق التي رصدت في المياه الواقعة شمال شرقي مدينة وونسان الساحلية.
 
ولم يقدم الجيش الكوري الجنوبي العدد الدقيق للصواريخ التي أطلقت أو مدى تحليقها، ولم يتضح ما إذا كانت الصواريخ أطلقت من الأرض أم البحر.
 
وأفادت الهيئة في بيان "زاد جيشنا من عمليات المراقبة والتحلي باليقظة، ويعمل بشكل وثيق مع شركائنا الأميركيين، ويراقب عن كثب الإشارات التي تدل على مزيد من النشاط الكوري الشمالي".
 
ويقول الخبراء إن كوريا الشمالية تكثف الضغوط على سول وواشنطن في عام تشهد فيه الدولتان انتخابات حاسمة، مع التركيز على المدى البعيد على إجبار البيت الأبيض على قبول فكرة أن تكون كوريا الشمالية "قوة نووية"، وانتزاع تنازلات أمنية واقتصادية من موقف قوة.
 
وتعد صواريخ كروز، المصممة لتكون عالية القدرة على المناورة أثناء التحليق، ضمن عدد متزايد من الأسلحة التي تطورها بيونغيانغ للتغلب على الدفاعات الصاروخية.
 
واختبرت كوريا الشمالية صواريخ كروز جديدة مصممة للإطلاق من غواصات هذا العام، وكذلك صواريخ كروز طويلة المدى مع إمكانية وصولها إلى القواعد العسكرية الأميركية في اليابان.
 
وفي المقابل، تعمل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على تعزيز مناوراتها العسكرية المشتركة، وشحذ استراتيجيات الردع النووي لديها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   