ترامب يعلق على "حديث بوتين" بشأن رئاسة بايدن

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اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، أن إشادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي جو بايدن مؤخرا، كانت مجرد مجاملة.

وقال ترامب خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا تعليقا على تصريح الرئيس الروسي إنه "مجرد مجاملة منه".

وأضاف: "كثير من الناس سيقولون إن ذلك سيئ للغاية... لا على الإطلاق، إنها تصريحات جيدة".

واعتبر بوتين أن وجود جو بايدن في منصب الرئاسة الأميركية أفضل بالنسبة لروسيا، مقارنة بمنافسه المحتمل في الانتخابات المقبلة دونالد ترامب.

وقال بوتين في حديث صحفي إن بايدن "شخص أكثر خبرة، ويمكن التنبؤ بمواقفه وهو سياسي مخضرم".

وتجمع آلاف الأشخاص في مدينة تشارلستون الأميركية بولاية ساوث كارولينا في لقاء مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل الانتخابات.

وأعرب معظم المشاركين في الاجتماع عن ثقتهم في أنه بدون عودة ترامب إلى السلطة ستنتهي الولايات المتحدة.