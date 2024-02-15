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الشرق الأوسط السعودية: منظمات أممية تحذّر: سكان غزة يواجهون خطر الموت جوعاً

15
FEBRUARY
2024
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الشرق الأوسط السعودية: حذّرت منظمات أممية في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، من أن سكان قطاع غزة يواجهون خطر الموت جوعاً، وأن المجاعة في القطاع ستجعل الوضع فيه «كارثياً»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

 

ودعا البيان، الصادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إلى إتاحة الوصول السريع والآمن للمساعدات إلى غزة لدرء خطر المجاعة والمرض.

 

وأشار البيان إلى أن العمل الإنساني في غزة «محدود بشكل خطير بسبب إغلاق جميع المعابر في الجنوب باستثناء معبرين».

 

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، في البيان: «الناس في غزة يواجهون خطر الموت جوعاً، وهم على بعد أميال قليلة من شاحنات مملوءة بالأغذية».

 

وأضافت: «كل ساعة ضائعة تعرض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر. لا يمكننا منع المجاعة إلا إذا تمكنا من توفير إمدادات كافية وحصلنا على إمكانية الوصول الآمن لجميع المحتاجين أينما كانوا».

 

كما أشارت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسيف، إلى أن الظروف على الأرض في غزة «لا تسمح لنا بالوصول بأمان إلى الأطفال والأسر المحتاجة».

 

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن سكان القطاع «يعانون من نقص الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية المناسبة».

 

وتابع: «المجاعة ستجعل الوضع المروع بالفعل كارثياً، لأن المرضى أكثر عرضة للمجاعة، والجوعى أكثر عرضة للإصابة بالأمراض».

الشرق الأوسط
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