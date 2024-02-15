"بيان ثلاثي" يحذر "إسرائيل" من النتائج الكارثية لاجتياح رفح

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سكاي نيوز عربية: دعت كندا وأستراليا ونيوزيلندا اليوم الخميس إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وفقا لبيان مشترك صدر ردا على تقارير حول العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح.

وجاء في البيان الذي أصدره رؤساء وزراء الدول الثلاث: "نشعر بقلق بالغ إزاء المؤشرات على أن إسرائيل تخطط لهجوم بري على رفح".

وأضاف البيان: "أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية".

وشدد على أن "هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وحثّ البيان إسرائيل على عدم شن الهجوم، لكنه قال إن أي وقف لإطلاق النار لا يمكن أن يكون "من جانب واحد"، وسيتطلب من حماس نزع سلاحها وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين على الفور.