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تصريحات ترامب "الخطيرة" حول الناتو تثير غضب بايدن..ماذا قال؟

14
FEBRUARY
2024
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وجه الرئيس الأميركي جو بايدن انتقادا شديدا لتصريحات سلفه دونالد ترامب بشأن حلف شمال الأطلسي يوم الثلاثاء، قائلا إنها تزيد من أهمية موافقة الكونغرس على تمويل جديد لدعم أوكرانيا.
 
وقال ترامب إنه لن يرغب في حماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من أي هجوم مستقبلي من روسيا إذا تأخرت مساهماتها في الحلف.
 
ووصف بايدن هذا التصريح بأنه "خطير" و"غير أميركي"، مضيفا: "كانت المخاطر كبيرة بالفعل بالنسبة للأمن الأميركي قبل إقرار مشروع القانون هذا في مجلس الشيوخ الليلة الماضية. لكن في الأيام الماضية، زادت تلك المخاطر. وذلك لأن الرئيس السابق أرسل للعالم إشارة خطيرة وصادمة".
 
ماذا قال ترامب بشأن "الناتو" وأوكرانيا؟
 
• أكد ترامب، السبت، أنه سيشجع روسيا على أن تفعل "ما تريده بحق الجحيم" لأي دولة عضو في حلف الناتو "لا تدفع ما يكفي لميزانية الحلف".
 
• خلال تجمع في مدينة كونواي بولاية ساوث كارولينا، قال ترامب: "لقد فعلت الشيء نفسه مع حلف شمال الأطلسي، وجعلتهم يدفعون. الناتو أصيب بالإفلاس حتى جئت. لقد قلت إن الجميع سيدفعون. قالوا: حسنا، إذا لم ندفع، فهل ستستمرون في حمايتنا؟ قلت لا على الإطلاق. لم يصدقوا الرد".
 
• أضاف ترامب: "وقف أحد رؤساء دولة كبيرة، وقال: حسنا يا سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا، فهل ستحمينا؟ قلت: أنت لم تدفع، أنت متأخر عن السداد. قال: نعم، لنفترض أن ذلك حدث. (فقال ترامب) لا، لن أحميك. في الواقع، أود أن أشجعهم على فعل ما يريدون بحق الجحيم. عليك أن تدفع.. (ثم) تدفقت الأموال".
 
• إنفاق دول الناتو بدأ يزداد في العامين الأخيرين من إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014.
 
• ذكر الناتو على موقعه الإلكتروني أن عام 2022 كان "العام الثامن على التوالي الذي يشهد ارتفاع الإنفاق الدفاعي عبر الحلفاء الأوروبيين وكندا".
 
• ينص ميثاق الناتو على أن كل دولة من أعضائه تنفق ما لا يقل عن 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الشؤون الدفاعية.
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