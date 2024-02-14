المتحدث باسم "الجيش الإسرائيلي": سنقبض على السنوار حيا أو ميتا

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روسيا اليوم: عرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري في إيجاز خاص يوم الثلاثاء مقطع فيديو يظهر رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار داخل نفق في خان يونس.

وأفادت القناة "12" العبرية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على نشر الفيديو.

وصرح هاغاري بأن الحصول على الفيديو هو نتيجة عملية المطاردة التي تقوم بها إسرائيل ولن تتوقف حتى تقبض عليه، وأضاف "سنقبض عليه حيا أو ميتا".

وأفاد المتحدث بأنه وبعد عمليات المسح وصل الجيش الإسرائيلي إلى المجمع الذي كان يقيم فيه تحت الأرض بينما كانت الحرب مستمرة فوقه، مشيرا إلى أن كبار قادة حماس يعيشون ظروفا جيدة مع الطعام والخدمات وخزائن بملايين الدولارات نقدا.

وبحسب هاغاري فإن "المعلومات الاستخبارية التي كشفوا عنها ستسمح بالوصول إلى كبار المسؤولين والمختطفين".