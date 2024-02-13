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الجنائية الدولية "قلقة" إزاء هجوم إسرائيلي محتمل على رفح

13
FEBRUARY
2024
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أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمس الاثنين، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قصف وتوغل بري إسرائيلي محتمل على رفح جنوبي قطاع غزة.
 
وقال خان في تغريدة على حسابة في "إكس": "إنني أشعر بقلق بالغ إزاء القصف، الذي أفادت تقارير بوقوعه، واحتمال بدء توغل بري للقوات الإسرائيلية في رفح".
 
وأضاف خان إن مكتبه يجري تحقيقا مستمرا ونشطا حول الوضع في "دولة فلسطين"، مضيفا أن مكتبه يمضي قدمًا في هذا الأمر باعتباره "مسألة عاجلة للغاية، بهدف تقديم المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي إلى العدالة".
 
وأوضح أن "جميع الحروب لها قواعد، ولا يمكن تفسير القوانين المطبقة على النزاعات المسلحة على نحو يجعلها جوفاء أو مجردة من المعنى. لقد كانت هذه هي رسالتي الثابتة، بما في ذلك من رام الله العام الماضي. ومنذ ذلك الوقت، لم أشهد أي تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل. وكما أكدت مرارًا وتكرارًا، لا ينبغي لأولئك الذين لا يمتثلون للقانون أن يشتكوا لاحقًا عندما يتخذ مكتبي إجراءً وفقًا لولايته".
 
وتابع قائلا "إلى جميع المعنيين: يقوم مكتبي بالتحقيق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها. ومن يخالف القانون سيحاسب".
 
وفي نهاية تغريدته، دعا خان "إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن"، مشيرا إلى أن مسألة الرهائن "تمثل أيضا محورا مهما لتحقيقاتنا".
وكان خان أبدى، قبل أيام "قلقاً بالغاً إزاء الصور الآتية من غزة".
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