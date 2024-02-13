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إصابة ستة أشخاص بالرصاص في مترو نيويورك

13
FEBRUARY
2024
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أصيب ستّة أشخاص بالرصاص، أحدهم حالته "حرجة"، في إطلاق نار وقع، عصر الإثنين بالتوقيت المحلي، في مترو أنفاق نيويورك، بحسب ما أعلنت مديرية الإطفاء في المدينة الأميركية.

وبحسب وسائل إعلام محليّة فإنّ مسلّحاً أو اثنين أطلقا النار على ركّاب كانوا ينتظرون القطار على رصيف محطة للمترو في حيّ برونكس في نيويورك.

وقال متحدّث باسم مديرية الإطفاء في نيويورك لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني إنّ ستّة أشخاص أصيبوا بالرصاص، أحدهم "حالته حرجة" وأربعة "جروحهم خطرة" والسادس "جروحه طفيفة".

وأضاف أنّ الجرحى الستّة نُقلوا إلى مستشفيات مجاورة.

ووقع إطلاق النار في محطة ماونت إيدن أفينيو حيث يمرّ القطار فوق الأرض.

ونقلت وسائل إعلام محليّة عن الشرطة أنّ أحد الجرحى توفي في المسشفى متأثراً بإصابته، لكنّ هذه المعلومة لم يؤكّدها أيّ مصدر رسمي.

وحيّ برونكس الواقع في شمال نيويورك هو أفقر أحياء المدينة البالغ عدد سكّانها 8,5 مليون نسمة.

وبثّت قنوات تلفزيونية محليّة مشاهد التُقطت من الجوّ لمحطة المترو بدا فيها القطار متوقفاً وعناصر من الشرطة ومحققين بملابس مدنية منتشرين في الموقع.

وإثر جائحة كوفيد تراجع معدّل الجريمة في نيويورك، وبخاصة جرائم القتل بالأسلحة النارية.

وتفرض سلطات نيويورك قيوداً مشدّدة على حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة، وذلك بالمقارنة مع مدن وولايات أخرى في الولايات المتحدة.

 

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