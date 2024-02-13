الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد كتيبة ونائبه وجندي بغزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل قائد كتيبة بين 3 عسكريين قتلوا أمس الاثنين في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

ووفقا للجيش الإسرائيلي فإن القتلى الثلاثة يتبعون كتيبة الاحتياط 630 التابعة للفرقة الجنوبية، وهم قائد الكتيبة الكولونيل احتياط نتانيال يعقوب إلكوبي ويبلغ من العمر 36 عاما وهو من سكان مدينة حيفا، ونائبه الرائد احتياط يائير كوهين، وعمره 30 عاما، من بلدة رامات غان، والرقيب أول احتياط زيف تشين ويلغ من العمر 27 عاما من كفار سافا.

ويأتي الإعلان عن مقتل هؤلاء العسكريين الثلاثة بعد يوم على الإعلان عن مقتل عسكريين اثنين من الجيش الإسرائيلي قتلا في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي أن جنديين من وحدة ماجلان قتلا أمس خلال قتال في جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن القتيلين هما الجندي أدي إلدور، ويبلغ من العمر 21 عاما، وهو من سكان مدينة حيفا، والجندي ألون كلاينمان، وعمره 21 عاما أيضا، وهو من سكان تل أبيب.