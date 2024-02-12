وكالة أنباء: وزير الدفاع الأميركي في العناية المركزة

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أدخل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى قسم "العناية المركزة" فيما يخضع لعلاج في المثانة على ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في بيان نقلا عن اطبائه.

وكان متحدّث باسم البنتاغون أعلن، في وقت سابق، أنّ لويد أوستن الذي يُعاني سرطان البروستاتا، قد فوّض مهمّاته لنائبته الأحد، بعد ساعات على إدخاله المستشفى بسبب "مشكلة طارئة في المثانة".

وقال المتحدّث بات رايدر في بيان "نحو الساعة 16:55، نَقل الوزير أوستن مهمّات" الوزارة إلى نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس.

وأضاف أنّ هيكس تتولّى "مهمّات" أوستن، مشيرا إلى أنّ الوزير ما زال يتلقّى العلاج وقد أُبلِغ البيت الأبيض والكونغرس بذلك.

وقبل ساعات، قال "البنتاغون" إنّ أوستن "توجّه إلى المستشفى ومعه أنظمة الاتّصالات السرّية وغير السرّية اللازمة" لتأدية واجباته.

ونُقل أوستن إلى المستشفى مجدّدًا الأحد، وهذه المرّة بسبب "مشكلة طارئة في المثانة"، بعد مرور أسابيع على دخول سابق له أثار جدلًا بعدما أبقاه سرًّا.