52 قتيلاً في قصف إسرائيلي مكثف على رفح جنوب غزة

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الشرق الأوسط السعودية: أكد التلفزيون الفلسطيني، صباح اليوم (الاثنين)، ارتفاع عدد القتلى في قصف إسرائيلي مكثف على رفح بجنوب قطاع غزة، إلى 52 قتيلاً وإصابة العشرات.

وأوضح المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه على «تيليغرام»، أن معظم القتلى من الأطفال والنساء النازحين في رفح، وأن الضربات استهدفت مسجدين وعدة منازل بمناطق متفرقة من رفح .

وكان التلفزيون الفلسطيني قد أفاد في وقت سابق اليوم، بأن إسرائيل تقصف رفح براً وبحراً وجواً، فيما ذكر تلفزيون (الأقصى) عبر حسابه على «تيليغرام»، أن اشتباكات عنيفة تدور رحاها بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية شمال غرب رفح، مشيراً إلى أن إسرائيل تقصف محيط المستشفى الكويتي في رفح

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه نفذ ضربات على أهداف «إرهابية» في منطقة الشابورة في رفح بجنوب قطاع غزة، وإن «الهجمات انتهت».