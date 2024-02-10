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السعودية تصدر بيانا تحذيريا بخصوص رفح

10
FEBRUARY
2024
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حذرت المملكة العربية السعودية من “تداعيات بالغة الخطورة” في حال استهداف واقتحام الجيش العدو الإسرائيلي لمدينة رفح في قطاع غزة، بحسب وكالة “روسيا اليوم”.

وقالت الخارجية السعودية في بيان اليوم: ” تحذر المملكة من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح”.

وأضافت الخارجية: “تؤكد المملكة رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسرا وتجدد مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار”. 

وتابعت الوزارة: “إن هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلا لمنع جيش الإحتلال من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان”.

وكان وزير دفاع العدو الإسرائيلي يوآف غالانت ومسؤولون إسرائيليون آخرون قد أعلنوا في الأيام الأخيرة أن “جيش الإحتلال سيوسع عمليته البرية إلى رفح لتفكيك كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، في مدينة رفح”.

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