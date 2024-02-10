غارات إسرائيلية على ريف دمشق تسفر عن خسائر مادية

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قالت وسائل إعلام سورية رسمية، اليوم، إن إسرائيل شنت هجوماً جوياً على عدد من النقاط في ريف دمشق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله، إن الهجوم الإسرائيلي «جاء من اتجاه الجولان السوري المحتل، وتصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».

وأكد المصدر أن الهجوم أسفر عن «وقوع بعض الخسائر المادية».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنّ إسرائيل شنّت ضربات جوّية استهدفت «مبنى سكنياً" غرب العاصمة السورية السبت.

ونفذت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله»، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضا مواقع للجيش السوري.

وقال المرصد السوري، إن «الهجوم الإسرائيلي» استهدف السبت «مبنى سكنياً غرب العاصمة السورية دمشق»، مشيراً إلى سماع دوي «انفجارات عنيفة» بما في ذلك في منطقة الديماس في محافظة دمشق.

وأوضح المرصد أن الضربات الإسرائيلية جاءت بعد تعرض منطقة قريبة من مطار عسكري غرب دمشق لهجوم صاروخي الجمعة.