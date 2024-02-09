ضجة كبيرة بعد إنتشار خبر دخول كيت ميدلتون في كوما.. إليكم التفاصيل

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لا يزال الشعب البريطاني يعيش في حالة من القلق، إثر دخول أميرة ويلز كيت ميدلتون الشهر الماضب، إلى المستشفى، ما ساعد في إنتشار معلومات عن دخولها في غيبوبة أثناء إجرائها لعملية جراحية في بطنها مؤخراً.

وأثار خبر صحفي ضجة كبيرة في بريطانيا، حيث زعم برنامج إخباري إسباني أن كيت عانت من مضاعفات بعد العملية وتم وضعها في غيبوبة صناعية. وجاء هذا الخبر قبل يوم واحد من خروج أميرة ويلز من المستشفى بعد إجراء عملية ناجحة في بطنها.

وزعم البرنامج الإخباري الإسباني "فييستا" أن الأميرة البريطانية أُصيبت بمضاعفات هدّدت حياتها وتم وضعها في حالة الكوما، فسارع مصدر في القصر الملكي إلى نفي الخبر بشكل تام وقال لصحيفة "التايمز" البريطانية إن "هذا الكلام عبارة عن هُراء تام، لم تقم تلك الصحفية بأي محاولة للتحقق من صحة أي شيء قالته مع أي شخص في الأسرة المالكة، إنه أمر مُختلق تماماً، وأنا سأستخدم لغة إنكليزية مهذبة هنا: الأمر ليس كذلك على الإطلاق".

يُذكر أن قصر كنسينغتون في وينسدور كان أعلن منذ أيام أن كيت ميدلتون عادت إلى منزلها، بعد نجاح عمليتها الجراحية لاستكمال مرحلة التعافي، وطمأن الجميع على أن أميرة ويلز تُحرز تقدماً جيداً، وتم شكر كل الذين وجّهوا دعواتهم الطيبة لها من جميع أنحاء العالم.