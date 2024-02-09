أهم ما جاء في مقابلة تاكر كارلسون مع الرئيس بوتين

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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابلة مطولة مع الصحافي الأميركي تاكر كارلسون أثارت ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها.

واستمرت المقابلة، الموجّهة إلى الجمهور الأميركي والغربي أكثر من ساعتين في صالة كبيرة، وقد شدد الرئيس الروسي خلالها على عدة نقاط خاصة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وكارلسون الذي يتمتّع بشعبية واسعة في الولايات المتحدة هو شخصية مثيرة للجدل طردته "فوكس نيوز" Fox News قبل بضعة أشهر فانتقل إلى تقديم برنامج يبثّه مذّاك على موقعه الإلكتروني وعلى منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وأجرى كارلسون المقابلة مع بوتين في روسيا في زيارة لقيت تغطية واسعة من وسائل الإعلام الرسمية الروسية.

والثلاثاء، قال المذيع في مقطع فيديو فصّل فيه الأسباب التي دفعته للسفر إلى روسيا لمقابلة بوتين، إنّ "معظم الأميركيين غير مطّلعين، وليست لديهم أيّ فكرة عمّا يحدث في المنطقة، هنا في روسيا أو على بُعد 600 ميل في أوكرانيا".

وأضاف "يجب أن يعرفوا، لأنّهم يدفعون جزءا كبيرا من الثمن"، في إشارة إلى الدعم الذي تقدّمه الولايات المتّحدة لأوكرانيا والذي لطالما انتقده.

ومنذ نشر كارلسون مقطع فيديو يعلن فيه عن وصوله موسكو لإجراء حوار مع الرئيس بوتين، أصبح تاكر كارلسون بلا مبالغة أشهر الإعلاميين في المشهد السياسي الأميركي والروسي على حد سواء، حيث حقق مقطع الفيديو له على خلفية أبراج الكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص وسط العاصمة الروسية موسكو حتى وقت كتابة هذه السطور أكثر من 100 مليون مشاهدة بعد تحقيقه 5.2 مليون خلال ساعة واحدة وقت نشره.

وأبرز ما جاء في المقابلة على لسان الرئيس بوتين:

* روسيا وأوكرانيا ستتوصلان إلى اتفاق عاجلا أم آجلا

* نريد التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات

* "الناتو" لديه خيارات الاعتراف بسيطرة روسيا على الأراضي الجديدة

* بوتين ردا على سؤال كارلسون حول الجهة التي تقف وراء تفجير "السيل الشمالي": "أنتم بالطبع!"

* العالم سيتغير بغض النظر عن كيفية انتهاء الأزمة في أوكرانيا

* لا يمكن إيقاف إبداع إيلون ماسك بل ينبغي التفاهم معه

* روسيا أصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا في 2023 رغم العقوبات، والأدوات الأميركية لا تجدي نفعا

* حين تأسس الاتحاد السوفيتي بدأ التأسيس لأوكرانيا السوفيتية

* أوكرانيا السوفيتية حصلت على الكثير من الأراضي التي لم تكن لها كسواحل على البحر الأسود

* أوكرانيا كيان مصطنع تأسس في الحقبة الستالينية

* معنى الأوكرانيين في اللغة الروسية هو الناس الذين يعيشون على الأطراف

* أوكرانيا دولة مصطنعة تم إنشاؤها بناء على رغبة ستالين ولم تكن موجودة قبل عام 1922

* لم أتحدث أبدا لرئيس وزراء هنغاريا بخصوص استرجاع أراض هنغارية من أوكرانيا

* العلاقات الروسية مع أوكرانيا تميزها اللغة ورابط القرابة والدين

* الغرب يخشى من الصين قوية أكثر مما يخشى من روسيا قوية

* الأميركيون تعهدوا بعدم توسع الناتو شرقا لكن التوسع حدث 5 مرات

* بولندا قبل الحرب العالمية الثانية تعاونت مع هتلر ولم تستجب لكل مطالبه

* اقترحنا انضمام روسيا إلى الناتو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لكنهم رفضوا

* عندما رفض الناتو انضمامنا إليه كانوا يخشون روسيا كدولة كبيرة وقوية

* الناتو توسع 5 مرات بعد تقديم وعود لنا بعدم توسعه ولو لشبر واحد

* بعد 1917 حاول البلاشفة استعادة السيطرة وانطلقت أعمال عدائية مع بولندا ووقعنا بعدها اتفاقية سلام معها

* موسكو لن ترسل قواتها إلى بولندا إلا إذا تعرضت لهجوم من هناك

* لدينا معلومات بأن الولايات المتحدة دعمت الإرهابيين بروسيا واعتبرتهم معارضة

* روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر أنبوب "السيل الشمالي-2" ولكن ألمانيا لا تريد

* زرت الولايات المتحدة واقترحت بناء منظومة دفاع جوي موحدة مع واشنطن

* أوكرانيا دولة تابعة للولايات المتحدة

* الرئيس بوش ضغط على القادة الأوروبيين عام 2008 بإرساء سياسة الأبواب المفتوحة في الناتو

* الناتو نشر بنية تحتية عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة

* الغرب بدأ يدرك استحالة هزم روسيا

* كانت بيني وبين دونالد ترامب علاقة شخصية

* الغرب رفض الانتخابات في أوكرانيا عندما فاز ينيكوفيتش وجاؤوا برئيس موال لهم

* ألمانيا وفرنسا وبولندا كانت ضامنة للاتفاق بين يانيكوفيتش والمعارضة لكنهم تنكروا لذلك

* أنا لا أخترع شيئا من عندي تاريخيا ويمكنني إعطاؤكم الوثائق

* وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية نظمت الانقلاب في أوكرانيا بشكل مباشر

* كان هناك تواطؤ إجرامي من قبل السلطات الأوكرانية ضد سكان دونباس وكان علينا حمايتهم

* تحدثنا مع واشنطن عدة مرات من أجل وقف الدعم العسكري لأوكرانيا وتنفيذ اتفاقيات مينسك لكنهم رفضوا

* لم نحقق بعد أهدافنا من خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ومنها اجتثاث النازية

* بعد استقلال أوكرانيا بدأ البحث عن هوية الدولة وقرروا اعتماد أشخاص تعاونوا مع هتلر كرموز وطنية

* لقد جعلوا أشخاصا مثل بانديرا ممن تعاونوا مع النازية كرموز وطنية وقاموا بتمجيدهم

* في كندا عرضوا رجلا في البرلمان قال إنه حارب الروس في الحرب العالمية الثانية وهذا أمر غريب

* الشخص النازي الذي تم تقديمه في برلمان كندا وقفوا وصفقوا له

* يجب التخلص من الأشخاص الذين يحملون الأفكار النازية

* روسيا تقدم للولايات المتحدة مقترحا لوقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

* جرت محادثات سلام مع الغرب ووصلت لمراحل متقدمة ولما سحبنا قواتنا من كييف انقلب الغرب على الاتفاقيات

* تحدثت مع بايدن قبل العملية العسكرية وقلت له آنذاك إنك تقوم بخطأ تاريخي كبير بدعم أوكرانيا بالسلاح

* لا حاجة لقتال الولايات المتحدة في أوكرانيا ومن الأفضل لها أن تتوصل إلى اتفاق مع روسيا

* على الغرب وقف إمداد أوكرانيا بالسلاح وسينتهي الأمر خلال أسابيع

* هناك أشخاص أذكياء يعرفون جيدا أن اتهام روسيا بالهجوم على الناتو مجرد فبركة

* روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في صناعة الأسلحة فرط الصوتية

* الغرب يهدف لإضعاف روسيا بأكبر قدر ممكن

* لا أفهم لماذا يجب على الجنود الأميركيين أن يقاتلوا بأوكرانيا وهي بعيدة عنهم آلاف الكيلومترات

* جورج بوش الابن لم يكن أسوأ من أي سياسي أميركي أو روسي أو أوروبي آخر وكان يفهم ما كان يفعله

* حصة الدولار في تسويات التجارة الخارجية لروسيا انخفضت إلى 13% وحصة اليوان ارتفعت إلى 34%

* كنا نتعامل مع شركائنا سابقا بنسبة 51% عن طريق الدولار وقد خفضناه الآن إلى 13%

* للولايات المتحدة مشاكل عديدة يجب أن تهتم بها غير الحرب في أوكرانيا

* من فجر خط السيل الشمالي هو من لديه القدرات على ارتكاب ذلك والمستفيد منه

* عند التحقيق في تفجيرات "السيل الشمالي" لا يجب البحث عن جهة لها المصلحة في ذلك فحسب بل قادرة على القيام بذلك أيضا

* لقد أصبح الأمر واضحا للعالم أجمع ما الذي حدث لخطوط أنابيب "السيل الشمالي"

* ألمانيا تنقاد بمصالح الغرب الجماعي وليس بمصالح ألمانيا ولا يمكن فهم موقفها

* ألمانيا تزود أوكرانيا بالمال والسلاح وهي الثانية بعد واشنطن

* العالم يجب أن يكون موحدا والأمن مشتركا ولا يخدم طرفا واحدا فقط

* تهديدات القرم من جانب الولايات المتحدة خطأ سياسي فادح

* حتى حلفاء الولايات المتحدة حاليا يخفضون من احتياطاتهم بالدولار

* نحن والصين جيران ولدينا قرون من التعايش المشترك وسياسة بكين الخارجية ليست عدوانية

* التعاون الصيني مع أوروبا ينمو بأكثر من تعاون الصين معنا وتقييد أوروبا للتعاون مع بكين أذية لهم

* تمكنا من تجاوز 230 مليار دولار في حجم التبادل التجاري بين البلدين

* الاقتصاد الصيني أصبح رقم 1 في العالم وتجاوز الولايات المتحدة منذ فترة طويلة

* الولايات المتحدة دعمت الانفصاليين في القوقاز ومدت الإرهابيين بالسلاح

* الولايات المتحدة دولة معقدة وسريعة التغيير

* الولايات المتحدة بلد معقد وليس من السهل أن نعرف من يتخذ القرار فيه

* اعتمدت واشنطن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سياسة العقوبات ضد روسيا

* تحاول الولايات المتحدة تقسيم روسيا لكيانات صغيرة لاستخدامها في مواجهة الصين

* خصوم روسيا يريدون التفاوض مع موسكو ولكنهم لا يعرفون كيف

* العالم يتغير بغض النظر عن الحرب في أوكرانيا والولايات المتحدة تتدهور وتخسر مكانتها في العالم

* عرضنا التوصل للحل بخصوص أوكرانيا بوسائل سلمية لكن لم يصغ أحد إلينا بل واصلوا مهاجمة الروس

* الولايات المتحدة تحاول التأقلم مع العالم المتغير باستخدام القوة

* فولوديمير زيلينسكي وعد الناخبين الأوكران بجلب السلام لكنه نكث العهد عند وصوله للسلطة

* زيلينسكي يعتبر نفسه رئيسا لأوكرانيا لكنه يقوم فقط بما تمليه عليه الولايات المتحدة

* لا نرفض المفاوضات مع أوكرانيا لكن زيلينسكي فرض حظرا على التفاوض مع موسكو

* لا أتذكر آخر مرة تحدثت فيها مع جو بايدن ولكن ذلك كان قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

* بوريس جونسون أقنع أوكرانيا بمواصلة الحرب والانسحاب من مفاوضات إسطنبول

* نحاول بناء مستقبل زاهر للأطفال بناء على العادات والقيم الأسرية

* القانون الدولي يحتاج الآن إلى تعديلات لأن ميزان القوى في العالم تغير

* ثقافتنا ترتكز على الروح الروسية بخلاف الحضارة الغربية التي هي أكثر براغماتية

* تطور البشرية يبدأ من التطور النفسي

* علينا أن نصل إلى اتفاقية عالمية بشأن الذكاء الاصطناعي وآليات استخدامه

* لقد قمنا بالكثير من إشارات حسن النية تجاه الولايات المتحدة لكننا لم نحصل على أي رد على ذلك

* استخدام الدولار كأداة في الصراع السياسي أحد أكبر الأخطاء الاستراتيجية للقيادة الأميركية

* تختلف التعريفات بشأن الجواسيس لكن الحصول على معلومات سرية هو تجسس

* من الصعب الانتصار في الحرب الدعائية على الولايات المتحدة فهي تسيطر على كافة وسائل الإعلام في العالم

* يمكن إطلاق سراح إيفان غيرغوفيتش عن طريق المحادثات بين الأجهزة الخاصة

* لا نرفض المفاوضات لكن أوكرانيا تنفذ ما تطلبه الولايات المتحدة وهي غير مستعدة لإنهاء الحرب