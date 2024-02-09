بعد كشف إصابته بالسرطان.. كيف هي حالة الملك تشارلز؟

A + A -

قالت الملكة كاميلا، زوجة العاهل البريطاني الملك تشارلز، اليوم الخميس، إن حالته "جيدة للغاية"، وذلك في أول ظهور علني لها منذ تشخيص إصابة زوجها، البالغ من العمر 75 عاما، بالسرطان.

وفي حديثها إلى أحد الأشخاص الذي جاء لتقديم التحية في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري في جنوب إنجلترا، قالت كاميلا إن تشارلز تأثر برسائل الدعم من الجمهور.

وأضافت أن الملك تشارلز "في حالة جيدة للغاية في ظل هذه الظروف.. تأثر بشدة بجميع الخطابات والرسائل التي أرسلها الجمهور من كل مكان. هذا يبعث على البهجة بشدة".

وشكر نجل تشارلز ووريث العرش، الأمير وليام، الجمهور البريطاني أمس الأربعاء على رسائلهم الودية لوالده ولزوجته كيت التي خضعت لجراحة في الآونة الأخيرة.

وخضعت كيت، البالغة من العمر 42 عاما، لجراحة في البطن في 16 يناير ثم أمضت أسبوعين في المستشفى للتعافي.

وخضع تشارلز منذئذ للعلاج من تضخم البروستات قبل أن يعلن قصر بكنغهام يوم الاثنين أن الاختبارات اللاحقة للملك كشفت عن إصابته بنوع من السرطان.