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كيم يتوعد بالقضاء على كوريا الجنوبية إذا...

9
FEBRUARY
2024
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قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده لن تتردد في "القضاء" على كوريا الجنوبية إذا تعرضت بلاده لهجوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الجمعة، في ظل ترادي العلاقات بين الجارتين إلى مستويات جديدة.
 
وأعلنت كوريا الشمالية، المسلحة نوويا، هذا العام أن كوريا الجنوبية "عدوها الرئيسي" وأغلقت وكالات مكرسة لإعادة التوحيد والتواصل وهددت بالحرب إذا تعدى الجنوب "حتى على 0.001 ملم" من الأرض.
 
وقال كيم جونغ أون "إذا تجرأ العدو على استخدام القوة ضد بلادنا، فسنتخذ قرارا جريئا سيغير التاريخ ولن نتردد في حشد كل القوى العظمى للقضاء عليهم"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
 
وأضاف الزعيم الكوري الشمالي أن "السلام ليس شيئا يمكن استجداؤه أو تبادله عبر مفاوضات"، وفقا لفرانس برس.
 
وذكرت الوكالة أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال فعالية أقامتها وزارة الدفاع لمناسبة ذكرى تأسيس جيش البلاد.
 
وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الجمعة كيم ممسكا بيَد ابنته الصغرى جو آي، التي يقول بعض المحللين إنه يجري إعدادها لتكون الزعيمة المقبلة للبلاد.
 
وأظهرت الصور أيضا الاثنين يسيران وسط هتافات حماسية أطلقها جنود يرتدون الزي الرسمي، فضلا عن التقاطهما صورا مع قادة الجيش.
 
وقال كيم إن قرار بيونغ يانغ الأخير بتعريف سول على أنها العدو الرئيسي لبلاده كان إجراء صحيحا.
 
وقال إن "قرار تعريف الدمى الكورية (الجنوبية) على أنهم الدولة المعادية الرقم واحد والعدو الذي لا يتغير" و"احتلال أراضيهم وإسقاطها في حال الطوارئ، هو من أجل الأمن الأبدي لبلادنا" وفق ما نقلت عنه الوكالة.
 
ويطرأ جمود على العلاقات بين الكوريتين فيما تسرّع بيونغ يانغ برامجها لتطوير الأسلحة وتعزز سول تعاونها العسكري مع واشنطن وطوكيو، في حين ان مشاريع التعاون الاقتصادي بين الكوريتين معلّقة منذ سنوات.
 
وصوّت البرلمان الكوري الشمالي لصالح إلغاء القوانين المتعلّقة بالتعاون الاقتصادي مع الشطر الجنوبي، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الخميس، في ظل تدهور العلاقة بين البلدين الجارين.
 
 
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