بايدن: الردّ العسكري الإسرائيلي في غزة «جاوز الحد»

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الشرق الأوسط السعودية: واشنطن-

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّ الردّ العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة على الهجوم الذي شنّته حركة حماس «جاوز الحد».

وقال بايدن أمام الصحافيين في البيت الأبيض في واحدة من أشد انتقاداته حتى الآن لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «أنا أرى، كما تعلمون، أن سلوك الرد في قطاع غزة جاوز الحد».

وذكّر بايدن بالجهود التي بذلها منذ بدء الحرب لتخفيف وطأتها على المدنيين، مشيراً إلى أنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال.

وقال: «إنني أضغط بشدة الآن من أجل وقف إطلاق النار هذا المرتبط بالرهائن... هناك الكثير من الأبرياء الذين يتضورون جوعاً، والكثير من الأبرياء الذين يعيشون في كرب ويموتون، ويجب أن يتوقف ذلك».



