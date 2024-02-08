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بالفيديو.. انتشال جثة رئيس تشيلي السابق بعد تحطّم مروحيته

8
FEBRUARY
2024
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كشف مقطع مصور عملية انتشار جثة الرئيس السابق لتشيلي سيباستيان بينيرا والذي توفي في تحطم طائرة، وفق ما أعلن مكتبه في بيان أمس الثلاثاء.
 
فقد أفاد البيان بوفاة الرئيس السابق لجمهورية تشيلي، مشيرا إلى أن بينيرا البالغ 74 عاما قضى في منطقة لاغو رانكو التي تعتبر مقصدا سياحيا والواقعة على بعد نحو 920 كلم إلى الجنوب من سانتياغو.
 
وكان بينيرا قد تولى الرئاسة للمرة الأولى في العام 2010 في ولاية مدّتها أربع سنوات، ليعود ويتولى المنصب خلفا لميشيل باشليه من العام 2018 وحتى العام 2022، وقد خلفه في المنصب غابريال بوريتش.
 
أول زعيم يميني
وبينيرا هو أول زعيم يميني انتخب رئيسا للبلاد منذ عهد الدكتاتور أوغوستو بينوشيه (1973-1990).
 
من جانبها، قالت وزيرة الداخلية كارولينا توها بعد انتشار نبأ وفاة بينيرا، إنه "سيحظى بكل ما يستحقه من تكريم وتقدير".
 
وكان بينيرا يتنقّل غالبا بمروحيته الخاصة، وكان يملك حصصا في شركة الطيران الوطنية وفي شبكة تلفزة وغيرها من المؤسسات التجارية.
 
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