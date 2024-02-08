الجنائية الدولية تبدي "قلقا بالغا إزاء الصور الآتية من غزة"

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سكاي نيوز عربية: أبدى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس الأربعاء "قلقاً بالغاً إزاء الصور الآتية من غزة".

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس في باريس حول سير التحقيقات التي يجريها مكتبه بشأن جرائم حرب يحتمل أن تكون قد ارتُكبت في النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس، قال خان "لدينا تحقيق نشط".

وأضاف "نحن نحاول جمع أدلّة، وسنتحرّك عندما تبلغ الأدلّة المستوى المناسب، وهذا أمر يقرّره قضاة" المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما ذكرت فرانس برس.



وتابع "يجب على كلّ شخص أن يشعر بقلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزة. يجب على كلّ شخص لديه قلب أن يشعر بقلق شديد بشأن سيادة القانون"، وفقا للوكالة الفرنسية.

وأوضح خان أنّ التحقيقات التي يجريها مكتبه لا تنحصر بالأراضي الفلسطينية وإسرائيل بل تشمل سائر مناطق النزاع في العالم "سواء تعلّق الأمر بالروهينغا أو غزة أو أوكرانيا أو السودان".