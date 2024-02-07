واشنطن تعلق على تهديد إسرائيل باجتياح رفح ونقل المعبر

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الجيش يخطط لتوسيع عملياته العسكرية، و"سيصل إلى الأماكن التي لم يحارب فيها، خاصة في مركز الثقل الأخير، رفح".

وذكرت مصادر لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الوسيط القطري نقل لحماس تهديدا إسرائيليا، بأنه حال رفض الصفقة فسيتم اجتياح رفح".

وقال وربيرغ إن "الولايات المتحدة تؤكد بشكل عام على ضرورة أن تتخذ إسرائيل كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بالمدنيين خلال عملياتها".

بين معبرين

ومن جهة أخرى، علق المتحدث باسم الخارجية الأميركية على تقارير إسرائيلية بشأن دراسة نقل معبر رفح إلى منطقة كرم أبو سالم، وتأثره بالعمليات الإسرائيلية حال تنفيذ الاجتياح.

وقال وربيرغ: "كنا واضحين جدا بأن معبر رفح يعد ممرا مهما لتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وهو أيضا ممر هام للمواطنين الأجانب، بما في ذلك الأميركيين، ليتمكنوا من مغادرة غزة بأمان".

وأضاف: "نود بالطبع أن نرى إسرائيل تراعي هذه الأمور وتأخذها في عين الاعتبار خلال إجراء أي عملية عسكرية".

وأثارت تلك الأنباء قلقا مصريا، إذ نفى مسؤول مصري ما ذكرته تقارير إعلامية إسرائيلية عن مباحثات بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، لنقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي في منطقة كرم أبو سالم على الحدود المصرية الإسرائيلية.

كما عبر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه عن تخوفه من إقدام إسرائيل على نقل معبر رفح، وذلك بعد 4 شهور علن الحرب الضارية.

ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى الخارج، ويستخدم حاليا لخروج مقيمين في القطاع بعد أذونات استثنائية توافق عليها إسرائيل، وتحظى أيضا بموافقة فلسطينية ومصرية.